تقارير: ريال مدريد يقدم أول عرض رسمي لباريس لضم مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد الإسباني، قدم أول عرض رسمي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم كيليان مبابي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وكانت تقارير صحفية فرنسية، كشفت عن أن مبابي أخبر إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، برغبته في الرحيل عن الفريق الباريسي.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد أنهى انتظاره قبل أسبوع واحد فقط من نهاية الميركاتو الصيفي، وبدأ المفاوضات الرسمية مع الفريق الباريسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد، قدم عرضاً بقيمة 160 مليون يورو لضم اللاعب الفرنسي الشاب خلال الصيف الجاري.

وقالت "ماركا" في تقريرها، أن كل شيء في الوقت الحالي يعتمد على رد باريس سان جيرمان على العرض الذي قدمه العملاق الإسباني.

وكانت العديد من التقارير الإعلامية، أفادت أن مبابي رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل مع فريق العاصمة الفرنسية، للضغط على النادي الباريسي للاستفادة مالياً من بيعه هذا الموسم، بدلاً من خسارته مجاناً خلال العام المقبل.