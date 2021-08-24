كرة السلة.. مصر تهزم إسرائيل في بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق منتخب مصر فوزًا على نظيره الإسرائيلي بنتيجة 20-13 في ثاني مباريات الفريقين ببطولة العالم لكرة السلة للشباب 3X3 التي تقام حاليًا في المجر.

المنتخب المصري خلال اللقاء تكون من الرباعي مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر محمد، محمود وليد عبد المحسن، وأحمد ياسر ريحان.

وتألق لاعبو منتخب مصر خلال اللقاء لينجوا في حسم نقاطه لصالحهم، بعد الفوز على رومانيا في اللقاء الأول بنتيجة 18-12.

وبات المنتخب المصري قريبًا من التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة خلف بيلاروسيا بفارق النقاط المسجلة.

وسيلتقي المنتخب المصري في المباراتين المقبلتين مع ألمانيا وبيلاروسيا، حيث يحتاج للفوز في واحدة على الأقل للتأهل رسميًا إلى ربع نهائي البطولة.

ورفض لاعبو منتخب مصر مصافحة خصومهم بعد اللقاء، حيث توجهوا لتحية بعضهم البعض مع تجاهل محاولات لاعبي الفريق الأوروبي لتحيتهم.