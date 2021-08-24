بالفيديو والصور.. الخليج 365 يرصد أجواء ما قبل مباراة الزمالك والإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير: نادر نبيل

أجواء الزمالك والإنتاج.. شيكابالا مع "ذوي الهمم" وحضور جماهيري (فيديو وصور)

شهد ملعب استاد 30 يونيو حضور أعداد من جماهير نادي الزمالك في المدرجات بجانب تواجد "أصحاب الهمم" داخل أرض الملعب لحضور مباراة الإنتاج الحربي.

ويلعب الزمالك والإنتاج الحربي ضمن مباراة الجولة الـ33 لمسابقة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك بالمباراة يعني تتويجه رسمياً بدوري موسم 2020/2021.

ورصدت عدسة "الخليج 365" حضور أعداد من جماهير الزمالك في المدرجات بجانب وجود مجموعة من محبي الزمالك من "أصحاب الهمم" والتقاط قائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" لصور تذكارية معهم.