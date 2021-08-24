مباشر الدوري المصري.. الجونة 1-3 الأهلي.. شريف يعزز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعرض الأهلي لضربة قاتلة في اللحظات الأخيرة بعد تلقيه شباكه هدفًا على يد الجونة ليفرض الفريق الساحلي التعادل وتنتهي المباراة بنتيجة (3-3) ضمن حسابات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري.

الأهلي فقد فرصة الاحتفاظ بالدوري بعد فوز غريمه المباشر الزمالك على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ليصبح الفارق بين الفارس الأبيض والأحمر 6 نقاط جولة جولة من الختام.

أهداف الأهلي جاءت عن طريق (علي معلول - حسين الشحات - محمد شريف)، في المقابل سجل أهداف الجونة عن طريق (محمد نجيب - محمود الشبراوي).

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 73 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك، في المقابل رفع الجونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

تفاصيل المباراة:

استطاع مدافع الأهلي السابق ولاعب الجونة الحالي محمد نجيب من تسجيل هدف الفريق الساحلي من كرة رأسية رائعة عن طريق عرضية متقنة لتصبح النتيجة (1-0) لأصحاب الأرض.

في الدقيقة 23، أهدر صلاح محسن فرصة تعديل النتيجة لصالح الأهلي بعد حصوله على كرة رائعة من "أفشة" لكن محمود الغرباوي حارس الجونة يتألق ويبعد الكرة قبل وصولها لـ"كهربا".

علي معلول في الدقيقة 25 نقذ كرة حرة مباشرة ليسدد تجاه المرمى لكن حارس الجونة محمود الغرباوي يواصل تألقه ويتصدى للكرة بثبات.

صلاح محسن أهدر فرصة مؤكدة لصالح الأهلي في الدقيقة 30 من زمن أحداث المباراة بعد انفراده بمرمى الجونة لكن محمود الغرباوي يواصل تألقه ويبعد الكرة عن مرماه.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق كاد أحمد عامر لاعب فريق الجونة يعزز النتيجة لصالح فريقه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن علي لطفي يتدخل هذه المرة ويبعد الكرة.

في بداية الشوط الثاني حاول صلاح محسن بتسديدة قوية خارج منقطة الجزاء أن يعادل النتيجة في الدقيقة 47 تمر الكرة أعلى المرمى.

السولية من تسديدة قوية في الدقيقة 48 كاد يسجل التعادل لكن دون جديد محمود الغرباوي يتألق ويبعد الكرة لركنية.

علي معلول نجح في إعادة المباراة من جديد للأهلي بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 60 لتصبح النتيجة (1-1).

محمد شريف فور نزوله في الدقيقة 66 سجل هدف التقدم للأهلي من تسديدة رائعة لكن الهدف يلغى بداعي التسلل لتظل النتيجة (1-1).

الأهلي واصل ضغطه من أجل إدراك هدف التقدم وبالفعل استطاع حسين الشحات أن يسجل هدف فريقه الثاني بعد كرة رائعة من عمرو السولية لتصبح النتيجة (2-1) في الدقيقة 69.

وقبل نهاية المباراة بتسع دقائق استعاد محمد شريف نغمة الأهداف من جديد بتسجيله الهدف الثالث للأهلي بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات ليعزز شريف النتيجة للأهلي وتصبح (3-1).

شريف كان قاد غاب آخر مباراتين ضد طلائع الجيش والمصري البورسعيدي بسبب الإصابة إلا أنه سجل في شباك الجونة ووصل رصيده لـ20 هدفًا.

البديل محمود الشبراوي يقلص النتيجة لمصلحة الجونة في الدقيقة 86 مستغلاً سوء تغطية دفاع الأهلي ليسجل ويقلص النتيجة وتصبح (3-2).

وفي الدقيقة 99، سجل عمر السعيد هدف الجونة الثالث من ضربة جزاء ليعادل النتيجة للجونة وتصبح النتيجة (3-3)، حيث لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو ليحتسب الهدف.

تشكيل الجونة: محمود الغرباوي - محمود الجزار - لؤي وائل - عمر السعيد - أحمد عامر - نور السيد - محمد عبد الجواد محمد - عمرو بركات - إسلام عبد النعيم - محمد بركات - عمرو سعداوي.

تشكيل الأهلي: علي لطفي - علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني - عمرو السولية - أليو ديانج - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - صلاح محسن.