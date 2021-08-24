لحظة بلحظة.. الزمالك 1 -0 الإنتاج الحربي.. زيزو يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

توّج فريق الزمالك بلقب النسخة الجارية من بطولة الدوري 2020/2021 عقب فوزه أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين.

وتقدم الزمالك مبكرًا بعد مرور 6 دقائق عن طريق لاعبه أحمد سيد "زيزو" قبل أن يضيف أشرف بنشرقي الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وشهدت الدقيقة 90+3 حصول الزمالك على ركلة جزاء سددها لاعبه طارق حامد في العارضة.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 79 بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني قبل جولة من النهاية.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

وأرسل شيكابالا في الدقيقة 6 كرة طولية لأشرف بنشرقي على يسار الملعب الذي أرسل بينية داخل منطقة جزاء الإنتاج الحربي حولها أحمد سيد "زيزو" هدف أول للزمالك.

وتوقف اللعب في الدقيقة 11 بسبب مراجعة حكم اللقاء محمد معروف تقنية الفيديو بخصوص مطالبات لاعبي الإنتاج الحربي بركلة جزاء قبل أن يقرر عدم وجود ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 19 أرسل شيكابالا كرة طولية جديدة لأشرف بنشرقي على يسار الملعب ولكنه قرر هذه المرة تسديدها بطريقة "اللوب" أعلى حارس مرمى الإنتاج ولكنها مرت بعيدة.

وشهدت الدقيقة 23 خطورة جديدة للاعبي الزمالك من الجهة اليمنى فبعد كرات متبادلة بين زيزو والمثلوثي أرسل زيزو عرضية لم تصل لأشرف بنشرقي ولكنها عادت لشيكابالا الذي هيئها لإمام عاشور أمام منطقة جزاء الإنتاج ليُسدد الكرة أعلى مرمى الإنتاج.

ودفع كارتيرون في الدقيقة 57 باللاعب مروان حمدي بدلًا من التونسي سيف الدين الجزيري.

وكاد يتقدم الزمالك بهدف ثانِ في الدقيقة 67 بعدما أرسل زيزو كرة طولية لشيكابالا على يمين الملعب ليعيدها له داخل منطقة جزاء الإنتاج ولكن تسديدة زيزو علت المرمى.

وشهدت الدقيقة 74 دفع كارتيرون بإسلام جابر بدلًا من إمام عاشور وبيوسف أوباما بدلًا من شيكابالا.

وفي الدقيقة 87 أرسل المثلوثي عرضية من يمين الملعب حولها بنشرقي برأسه هدف ثانِ للزمالك.

ودفع كارتيرون في الدقيقة 92 حازم إمام بدلًا من زيزو وفتوح بدلًا من أشرف بنشرقي.

وحصل الزمالك في الدقيقة 90+3 على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب الإنتاج لأبو الفتوح داخل منطقة الجزاء.

وسدد طارق حامد ركلة الجزاء ولكنها ارتطمت في العارضة.