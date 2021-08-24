"الجزيري مهاجماً".. تشكيل الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الانتاج الحربي ضمن منافسات الجولة 33 من دوري we المصري.

ويحتاج الزمالك للفوز على الانتاج الحربي، مساء اليوم الثلاثاء، للتتويج ببطولة الدوري بشكل رسمي.

ويقود سيف الدين الجزيري خط هجوم نادي الزمالك أمام الانتاج الحربي.

ويتكون تشكيل الزمالك لمواجهة الانتاج من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني، مروان حمدي.