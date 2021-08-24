تشكيل الجونة.. عمر السعيد يقود الهجوم أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني لفريق الجونة، رضا شحاته، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 33 ـ قبل الأخيرة ـ من عمر بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الجونة لمباراة الأهلي كالتالي:محمود الغرباوي، محمود الجزار، لؤي وائل، عمر السعيد، أحمد عامر، نور السيد، محمد عبد الجواد محمد، عمرو بركات، إسلام عبد النعيم، محمد بركات وعمرو سعداوي

وجاءت قائمة بدلاء الجونة أمام الأهلي كالتالي:محمود الشبراوي، عمرو أحمد عبد الفتاح، جوزيف جوناثان، محمد يكن، عربي بدر، زياد الجيوشي، كريم أحمد نبيل، علي محمود فؤاد، الطيب فتحي ومحمد طيب.

ويدخل الجونة المباراة في المركز 11 برصيد 37 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 72 نقطة.