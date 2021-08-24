"علي لطفي حارساً".. تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الجونة، في الجولة 33 من دوري WE المصري.

ويبدأ علي لطفي أساسياً في تشكيل الأهلي أمام الجونة، بدلاً من محمد الشناوي الحارس الأساسي.

وكان مصدر بالأهلي قال في تصريحات خاصة لمصراوي، إن آلام المعدة تهدد مشاركة الشناوي أمام الجونة.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة كالتالي:‏

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا - حسين ‏الشحات.

خط الهجوم: صلاح محسن.‏

ويجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وأكرم توفيق ومصطفى شوبير ومروان محسن ومحمود وحيد ‏ومحمد شريف وسعد سمير ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام.