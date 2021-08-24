مصر تستهل مشوارها بالبطولة العربية للسيدات بالفوز 10-0 أمام السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استهل المنتخب الوطني للكرة النسائية، مشواره في البطولة العربية، بالفوز أمام نظيره السوداني بنتيجة 10-0 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل أهداف مصر خلال المباراة كلًا من: نادين غازي 4 أهداف وهدف لكل من: أسماء جمعة، نهى صادق، منار سالم، سمر الزيات، سامية آدم وسلوى المتولي.

وتستضيف مصر فعاليات النسخة الجارية من البطولة العربية للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبات مصر وتونس والسودان ولبنان في المجموعة الأولى، بينما جاء في المجموعة الثانية منتخبات الأردن والجزائر وفلسطين.

وكانت النسخة الأولى من البطولة، أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، فيما أقيمت النسخة الثانية في العاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.