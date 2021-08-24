بعد إنجاز فريال وجيانا.. الاتحاد العربي للكاراتيه يمنح وسام الاستحقاق لأبطال أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

قرر الاتحاد العربي للكاراتيه منح الأبطال العرب الذين حققوا ميداليات بأولمبياد بطوكيو، في أول مشاركة أولمبية للعبة لفئة الكبار، الوسام الذهبي للاتحاد وكذلك شهادة الحزام الأسود أعلى من الدرجة المعتمدة للأبطال في اتحاداتهم الوطنية.

وشهدت أولمبياد طوكيو حصول المصرية فريال أشرف على الميدالية الذهبية لوزن فوق 61 كيلوجراما، كما حقق السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية لوزن فوق 75 كيلوجراماً، فيما نال الأردني عبد الرحمن مصاطفه الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كيلوجراماً، وحققت المصرية جيانا لطفي الميدالية البرونزية لوزن تحت 61 كيلوجراماً.

كما قرر مجلس الاتحاد العربي للعبة منح وسام الاستحقاق الرياضي للمدربين والإداريين المساهمين بالإنجازات الأولمبية وكذلك الحكام الدوليين المشاركين وهم منصور السلطان من الكويت والزيتوني مطيوط من المغرب وهيثم فاروق من مصر، تقديرا لأدوارهم المشرفة في الأولمبياد ودعما وتحفيزاً للجميع.

واعتمد المجلس الموافقة المبدئية لقبول طلب الكويت باستضافة البطولة العربية للعبة 2021 والتنسيق والتواصل مع الاتحاد الكويتي للعبة لإدراج المواعيد المقترحة لانطلاقة البطولة.

ووافق المجلس بالإجماع على تكريم نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة ورئيس الاتحاد الآسيوي والرئيس الشرفي للاتحاد العربي اللواء ناصر الرزوقي، وتكريم بشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وذلك تثمينا لجهودهما الكبيرة في دعم الاتحاد العربي دوليا وقاريا.

وأكد الدكتور إبراهيم القناص أن أبطال العرب في طوكيو سيتم تكريمهم مع كافة المكرمين على هامش بطولة العالم والتي ستستضيفها دبي في نوفمبر المقبل بحضور رئيس الاتحاد الدولي أنطونيو اسبينوس ورؤساء الاتحادات القارية.

وأوضح أن التكريم هو رسالة حب وتقدير وتثمين من مجلس إدارة الاتحاد العربي لكافة الأبطال.

وأضاف :"استطاعت رياضة الكاراتيه العربية بنجومها واهتمام الاتحادات الوطنية والمواهب الرائعة أن تبسط سيطرتها وتواجدها في المحافل العالمية والقارية. وكانت دورة الألعاب الأولمبية فرصة سانحة لإثبات قوة اللاعب العربي والنزالات أثبتت أن اللاعب العربي قوي ومتميز ويحسب له ألف حساب".

من جهته أشار المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد العربي للكاراتيه إلى أن أجندة عمل الاتحاد لم تتوقف خلال أزمة كورونا حيث تم ضخ العديد من الدورات التحكيمية والفنية وكذلك التنسيق والتواصل مع كافة الاتحادات الوطنية لضمان جاهزية تامة لاستئناف النشاطات المباشرة قريبا.