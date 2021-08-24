شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والرمثا في كأس الاردن..العطار يقود الزعيم الى ربع النهائي

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والرمثا في كأس الاردن في إطار منافسات الدور ثمن النهائي، ضمن إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، والمنتهية بفوز الزعيم بهدف دون مقابل، ليتأهل الى ربع نهائي البطولة.

تأهل الفيصلي الى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الأردن عقب تخطيه الرمثا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب عمان الدولي.

ويدين الفيصلي بالفضل للاعبه البديل “مجدي العطار” الذي سجل هدف فوز فريقه في الدقيقة 73 من زمن المباراة بعد استغلال مثالي لتمريرة لزميله سعودي عبدالله والتي أنهاها العطار بتسديدة قوية بباطن القدم داحل الشباك.

ويتصدر نادي الفيصلي سجل بطولات كأس الاردن برصيد 20 لقب، آخرها في النسخة الماضية 2018/2019، بعدما ألغيت نسخة 2019/2020، ويأتي الوحدات في المرتبة الثانية بـ 10 ألقاب، بينما حققت أندية الجزيرة، شباب الاردن، والرمثا اللقب مرتين، والاهلي وذات راس والعربي مرة واحدة لكل منهما.

وتأهل الفيصلي إلى دور ثمن نهائي كأس الاردن 2021، بعدما انتصر على اتحاد الرمثا بنتيجة (6-1) بدور 32، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد 15 أغسطس، وسعي اليوم الزعيم لمصالحة جماهيره بالتأهل إلى دور الثمانية على حساب الرمثا.

ويمر نادي الفيصلي بفترة صعبة، حيث خسر مباراة الكلاسيكو أمام الوحدات يوم الخميس الماضي في دوري المحترفين الاردني، وابتعد بشكل كبير عن المنافسة على استعادة اللقب من غريمه التقليدي.

وقرر الفيصلي تعيين المدرب السوري محمد عقيل مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للعراقي حكيم شاكر الذي تقدم باستقالته بعد خسارة مباراة الكلاسيكو للمرة الخامسة على التوالي أمام الوحدات.

على الجهة المقابلة، صعد نادي الرمثا إلى دور 16، على حساب اليرموك بركلات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0)، وكان يطمح اليوم لاستغلال وضعية الفيصلي الصعبة لخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي لكنه فشل في تحقيق مراده وخرج من بطولة الكأس.

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والرمثا في كأس الاردن