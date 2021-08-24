شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري..بنشرقي يصنع وزيزو يسجل

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري ضمن إطار منافسات الجولة الـ 33 (قبل الأخيرة)، في إحدى أهم مباريات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021.

افتتح أحمد سيد زيزو اهداف المباراة مبكراً وتقدم للزمالك في الدقيقة السادسة بعد ان حول عرضية المغربي بنشرقي النموذجية الي شباك الانتاج.

يستضيف ملعب الدفاع الجوي “ستاد 30 يونيو”، مباراة حاسمة ومرتقبة بين نادي الزمالك والانتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وينقل بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورتس المفتوحة 1 على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11861 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي “بلال علام”.

ويدخل رجال المدرب باتريس كارتيرون مباراة الانتاج الحربي وعينهم على تحقيق الثلاث نقاط من أجل استعادة لقب الدوري المصري، الغائب عن خزائن الفريق منذ 5 سنوات، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وفاز الزمالك بصعوبة على سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية، حيث كان متأخرًا في النتيجة بهدفٍ دون رد، قبل أن يسجل هدفين متتاليين ويحسم الثلاث نقاط لصالحه في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب السويس الجديد.