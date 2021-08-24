مليار يورو شرط جزائي بعقد فالفيردي

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وكان يفترض أن ينتهي عقد فالفيردي (23 عاما) في 2025. وذكرت تقارير صحفية أن العقد يتضمن مليار يورو كشرط جزائي.
وانضم فالفيردي لمدريد من نادي بينارول الأوروجواياني في يوليو 2016، ولعب في البداية مع فريق الرديف بالنادي.
كما لعب لفريق ديبورتيفو لاكورنا معارا في موسم 2017 / 2018 قبل أن يحجز مقعدا أساسيا في الفريق الأول للريال تحت قيادة سانتي سولاري.
وفاز فالفيردي بلقب الدوري في موسم 2019 / 2020 تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، وشارك في 21 مباراة منذ البداية. وفي الموسم الماضي شارك في 24 مباراة بالدوري وسجل 3 أهداف. وأصبح فالفيردي أحدث لاعب يجدد تعاقده مع الريال منذ تولي كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق في يونيو الماضي.
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