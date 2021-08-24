فيليبس يحلم بالعالمية مع «الأسود الثلاثة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع كيلفن فيليبس إلى التقدم خطوة جديدة مع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم خلال كأس العالم 2022 في قطر، بعدما ترك اللاعب انطباعا جيدا مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا الماضية (يورو 2020).

ولعب نجم خط وسط ليدز يونايتد الإنجليزي دورا بارزا في وصول منتخب (الأسود الثلاثة) لأول نهائي للفريق في البطولات الكبيرة منذ 55 عاما، عندما بلغ نهائي يورو 2020 قبل أن يخسر فرصة إحراز اللقب من خلال ركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي.

والآن يستعد المنتخب الإنجليزي لاستئناف مسيرته في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم من خلال 3 مباريات مطلع الشهر المقبل.

وأعلن فيليبس عن نواياه ورغباته عندما كشف عن رسالة المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت إلى لاعبيه بعد الهزيمة أمام إيطاليا بركلات الترجيح في نهائي يورو 2020 مباشرة.

وقال فيليبس «طلب منا المدرب فقط أن نظل جاهزين وبصحة جيدة وأن نتطلع لبطولة كأس عالم مثيرة للغاية».

وأوضح «أتمنى هذا، ولا أريد أن أقول المزيد، ولكن لدينا فريق جيد للغاية وشاب وأشعر بسعادة بالغة أن أكون جزءا من هذا. سنرى لأي مدى يمكننا الوصول للأمام».

وكان فيليبس ثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020 من حيث دقائق اللعب، وذلك بعد حارس المرمى جوردان بيكفورد والمدافع جون ستونز.

واعترف فيليبس بأنه نال دفعة معنوية جيدة من خلال الثقة التي أبداها ساوثجيت فيه.

وظهرت هذه الثقة من خلال قرار ساوثجيت بمنح فيليبس دور بارز في أداء الفريق خلال المباراة الأولى للفريق في دور المجموعات أمام المنتخب الكرواتي.

وترك مستوى فيليبس مع ليدز ومنتخب إنجلترا أثرا إيجابيا على أول ناد لعب له، وهو نادي وورتلي إف سي؛ حيث تلقى النادي اتصالات عديدة من الآباء والأمهات الذين يرغبون في إلحاق وتسجيل أطفالهم بالنادي كما شكل النادي فريقا جديدا للكرة النسائية.