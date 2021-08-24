ساوثهامبتون يتعاقد مع سمول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي ساوثهامبتون الإنجليزي مع المدافع الواعد تيري سمول (17عاما) قادما من فريق إيفرتون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أمس الثلاثاء، أن سمول الذي يشغل مركز الظهير الأيسر وتدرج في الفئات السنية بأكاديمية إيفرتون، وقع على عقد لمدة 3 أعوام مع ساوثهامبتون، وذكرت تقارير أنه رفض توقيع عقد دائم مع إيفرتون وذلك لرغبته في نيل فرص أكثر للعب بالفريق الأول.

وقال المدير الفني لساوثهامبتون رالف هازنهوتل «أنا مسرور للغاية لأننا تمكنا من التعاقد مع لاعب آخر موهوب، خاصة حينما يكون هناك الكثير من الأندية المهتمة بضمه».

وأضاف «أعتقد أن فلسفتنا في تطوير اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة هي العامل الأهم في ذلك، ونحن نتطلع للعمل مع تيري ومساعدته على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أمكاناته».

وكتب سمول الذي يلعب أيضا في مركز لاعب الوسط المدافع، والجناح الأيسر، اسمه في تاريخ إيفرتون في أوائل العام الحالي حينما شارك مع الفريق للمرة الأولى في مباراة شيفيلد وينزداي بكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعمر 16 عاما و176 يوما ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يلعب بقميص الفريق.

وقال سمول عن انتقاله إلى ساوثهامبتون «أنه شعور لا يصدق ولحظة مهمة بالنسبة لي ولعائلتي، خاصة وأن هذا النادي لديه أجواء عائلية رائعة، شرف لي وجودي هنا. حينما جئت لزيارة لنادي، اعتقدت أن هذا أفضل مكان بالنسبة لي لكي أتطور كلاعب وأصل إلى مستويات جديدة في مسيرتي».

ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ13 برصيد نقطة واحدة بعد مرور مرحلتين من الدوري الإنجليزي.