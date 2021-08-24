شكرا لقرائتكم خبر الإصابة تنهي موسم سانكو مبكرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي شتوتجارت الألماني أمس أن لاعبه الشاب محمد سانكو قد يغيب عن بقية الموسم الحالي بسبب إصابة في الركبة. وتعرض سانكو (17 عاما) للإصابة في ركبته اليسرى خلال أول مباراة للفريق بالدوري الألماني (بوندسليجا) منذ 10 أيام، وخضع لجراحة الأسبوع الماضي والتي كشفت إمكانية خضوعه لعمليات أخرى. وذكر شتوتجارت أن الأطباء يتوقعون غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 9 أشهر إلى 12 شهرا.

كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تنهي موسم سانكو مبكرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.