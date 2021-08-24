مويس يشيد بجماهير ونجوم ويستهام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد المدير الفني لفريق ويستهام الإنجليزي ديفيد مويس بلاعبي وجماهير الفريق، عقب المباراة التي اكتسح فيها ضيفه ليستر سيتي 4 - 1 أمس الأول ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي

وقال مويس «حاولنا الاحتفاظ بهدوئنا لكن الصخب في الملعب كان مذهلا، بعد 40 دقيقة من انتهاء المباراة كان يمكنك سماع الجماهير يغنون في الخارج، هذا يوضح لك ماذا يعني لهم الأمر».

وتابع مويس «اللاعبون يستحقون ذلك، الجماهير شاهدت فريقا جديدا كليا، وربما سيكون من الصعب الحصول على تذاكر في هذا الملعب في الأشهر المقبلة».

ويتصدر ويستهام الدوري برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في أول مباراتين.