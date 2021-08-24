علو كعب ضمك يقلق الأهلي

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ويسعى مدرب الأهلي بيسينك هاسي لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعد أن حقق التعادل في اللقاءين الماضيين أمام الفيصلي 1/1 والحزم 2/2، علما أنه سيفتقد مهاجمه المؤثر عمر السومة للإصابة.
من جانبه يأمل ضمك مواصلة تفوقه أمام الأهلي بعد أن حقق 3 انتصارات متتالية في آخر مواجهات الفريقين.
وكان ضمك فاز في الجولة الماضية على الطائي 1/ 0 بعد أن خسر قبلها أمام النصر برباعية.
تفوق ضمكاوي
- التقى الأهلي وضمك 4 مرات بدوري، فاز ضمك 3 مرات مقابل فوز وحيد للأهلي
- 10 أهداف سجلها ضمك في الأهلي، وهو الرقم نفسه الذي استقبله من الأهلي.
- نقطتان فقط للأهلي من مباراتين مقابل 3 نقاط لضمك
- ضمك خسر وفاز في مباراتيه الماضيتين، بينما تعادل الأهلي مرتين
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