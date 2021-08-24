علو كعب ضمك يقلق الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث الأهلي عن انتصاره الأول هذا الموسم عندما يستضيف ضمك اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكنه عليه أيضا أن يقلق من مواقف ضمك وعلو كعبه عليه.

ويسعى مدرب الأهلي بيسينك هاسي لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعد أن حقق التعادل في اللقاءين الماضيين أمام الفيصلي 1/1 والحزم 2/2، علما أنه سيفتقد مهاجمه المؤثر عمر السومة للإصابة.

من جانبه يأمل ضمك مواصلة تفوقه أمام الأهلي بعد أن حقق 3 انتصارات متتالية في آخر مواجهات الفريقين.

وكان ضمك فاز في الجولة الماضية على الطائي 1/ 0 بعد أن خسر قبلها أمام النصر برباعية.

تفوق ضمكاوي

- التقى الأهلي وضمك 4 مرات بدوري، فاز ضمك 3 مرات مقابل فوز وحيد للأهلي

- 10 أهداف سجلها ضمك في الأهلي، وهو الرقم نفسه الذي استقبله من الأهلي.

- نقطتان فقط للأهلي من مباراتين مقابل 3 نقاط لضمك

- ضمك خسر وفاز في مباراتيه الماضيتين، بينما تعادل الأهلي مرتين