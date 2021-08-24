الفيحاء يريد جيوفينكو.. «العين بصيرة واليد قصيرة»

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وقد تقف المادة حائلا دون اتمام رغبة الفيحاء، حيث أكد أحد الوكلاء لـ«مكة» أن المفاوضات حتى ساعة إعداد الخبر لم تتم بالصورة التي يريدها مسؤولو الفيحاء رغم مطالبة المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش بضرورة التعاقد مع بديل لفرناندو قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
ورجحت مصادر أن تكون وجهة جيوفينكو قطر أو الإمارات في حال تعثر المفاوضات مع الفيحاء.
ويستعد الفيحاء لمنازلة الطائي الجمعة المقبل في ثالث جولات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن حقق نتائج مرضية بفوزه الأول على الاتحاد وتعادله مع الفتح في الجولة الثانية.
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