شكرا لقرائتكم خبر الفيحاء يريد جيوفينكو.. «العين بصيرة واليد قصيرة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي مساعيها لتحقيق مكاسب فنية هذا الموسم في ثاني تجربة لها بمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان ، من خلال محاولة كسب توقيع لاعب الهلال السابق، الإيطالي سيبستيان جيوفينكو (35 عاما) قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس الحالي، وذلك كبديل عن البرازيلي فرناندو أندرادي الذي أصيب في المباراة الافتتاحية أمام الاتحاد والتي انتهت بفوز الفيحاء 1/ 0.

وقد تقف المادة حائلا دون اتمام رغبة الفيحاء، حيث أكد أحد الوكلاء لـ«مكة» أن المفاوضات حتى ساعة إعداد الخبر لم تتم بالصورة التي يريدها مسؤولو الفيحاء رغم مطالبة المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش بضرورة التعاقد مع بديل لفرناندو قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ورجحت مصادر أن تكون وجهة جيوفينكو قطر أو الإمارات في حال تعثر المفاوضات مع الفيحاء.

ويستعد الفيحاء لمنازلة الطائي الجمعة المقبل في ثالث جولات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن حقق نتائج مرضية بفوزه الأول على الاتحاد وتعادله مع الفتح في الجولة الثانية.