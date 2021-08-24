الخضراوي وبوشليبي يطيحان بزوجي سلوفاكيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل لاعبا المنتخب السعودي علي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي لدور الثمانية في منافسات الزوجي بعد فوزهما على الزوجي السلوفاكي 3 / 2. كما تأهل علي الخضراوي إلى دور الـ16 بعد تغلبه على لاعب المنتخب التشيكي سيمون بايك بنتيجة 4 / 1. ويشارك بالبطولة أكثر من 85 لاعبا يمثلون 20 دولة، هي: السعودية - التشيك -سلوفاكيا - السويد- النمسا - بلاروسيا - إنجلترا - فرنسا - المجر - الهند - إيران - إيطاليا - كازاخستان - لوكسمبورج- بيرو - بورتوريكو - روسيا - سويسرا - أوكرانيا -أمريكا.

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