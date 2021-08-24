شكرا لقرائتكم خبر دنماركيون ينافسون الاتحاد على ​بيتريسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​أفادت صحيفة «DIGI SPORT» الرومانية بأن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بعرض للتعاقد مع المدرب الروماني دان بيتريسكو (53 عاما) يقود بموجبه تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي بديلا للبرازيلي فابيو كاريلي الذي تمت إقالته أمس الأول.

وقالت الصحيفة أيضا «إن بيتريسكو اقترب كثيرا من أن يكون المدير الفني لفريق الاتحاد ولمدة موسمين مقابل راتب سنوي 1.5 مليون يورو، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى إمكانية تفضيل بيترسكو التدريب في أوروبا على آسيا، خاصة وأن لديه عدة عروض من أندية دنماركية معروفة.

وكان بيتريسكو قد درب عدة أندية خلال مسيرته منها كلوج البلجيكي وبوخارست الروماني وفي الخليج سبق له تدريب فريقي النصر الإماراتي والعربي القطري، وقد حقق خلال مسيرته ثمانية بطولات.

من جهة ثانية، فتحت إدارة النادي ملفات لاعبين لحسم مستقبلهم مع الفريق من بينهم المحترف البرازيلي برونو هنريكي الذي قد تعمل الإدارة على إنهاء التعاقد معه واستقطاب بديل خلال الفترة القليلة المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية والتي تنتهي في 31 أغسطس الحالي.

من جهة أخرى انضم المدافع زياد المولد للتدريبات الجماعية للفريق الأول بعد أن أنهى برنامجه الإعدادي واللياقي والبدني خلال الأيام الماضية.