شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الجماهير ستشكل ضغط على لاعبى الزمالك وليس لديهم الخبرات الكافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق، عدم وجود مساحة كافية بين لاعبى الزمالك والجماهير القليلة التى توافدت على ملعب السلام، وذلك قبل مواجهة الانتاج الحربى في الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال الثعلب الصغير في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر": يجب أن يكون هناك مساحة بين الجماهير التى تحتفل وبين اللاعبين حتى لا يشكل هذا ضغط على لاعبى الزمالك خلال مباراة الانتاج.

أضاف: الخبرات لم تتكون بشكل كامل عند لاعبى الزمالك، ولم يحصد منهم الدورى سوى شيكابالا، وجنش وطارق حامد كانا متواجدين في دورى 2015.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.

يحتاج الزمالك إلى الفوز على الإنتاج الحربى الليلة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة بينما في حالة التعادل أو الخسارة يؤجل الحسم للجولة الأخيرة التي يلاقى فيها الفارس الأبيض البنك الاهلى الجمعة القادمة.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار الثامن على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا لعودة الدرع لإحضان ميت عقبة بعد خمسة مواسم كاملة من الغياب، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه دون النظر لنتائج الأهلى الذى خسر أربعة نقاط بالتعادل مع الاسماعيلى والطلائع في الأمتار الأخيرة للمسابقة