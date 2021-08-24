شكرا لقرائتكم خبر عن نياس والبدرى يقودان هجوم الإنتاج أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد كشرى المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك فى المباراة التى ستجمعهما بعد قليل على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل الإنتاج كلاً من..

محمد عصام الغندور فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. محمد تاحا، إسلام جابر، بازوكا، علاء سلامة

فى الوسط.. غنام محمد، حميد ماو، حسن ياسين، محمد سوستا

فى الهجوم.. مامادو نياس ومصطفى البدرى.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.