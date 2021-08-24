شكرا لقرائتكم خبر عن حفنى وأوباما وعلاء على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، على جلوس كلاً من محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني ومروان حمدي، على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الإنتاج الحربى التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.