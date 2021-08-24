شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر النسائي يهزم السودان 10 / 0 بافتتاح كأس العرب بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لكرة القدم النسائية الفوز على نظيره السودانى بنتيجة 10 / 0 في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة الرياضى فى افتتاح بطولة كأس العرب للسيدات 2021 والتي يقيمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مصر في نسختها الثالثة خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي وحتى 6 سبتمبر المقبل.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من نادين غازي (4 أهداف) وأسماء جمعة ونهى صادق و منار سالم و سمر الزيات و سامية آدم و سلوى المتولي .

وأقيمت المباراة الافتتاحية على ملعب اتحاد الشرطة، على أن يلتقي في المباراة الثانية منتخب تونس مع منتخب لبنان في تمام التاسعة مساء على نفس الملعب.

وتقام البطولة بمشاركة 7 منتخبات، وهي: منتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب السودان ومنتخب لبنان في المجموعة الأولى، بينما تضم المجموعة الثانية منتخب الأردن ومنتخب الجزائر ومنتخب فلسطين.

كانت النسخة الأولى من البطولة، قد أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتُوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.