شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام محذراً لاعبى الزمالك: بالغنا في الاحتفال بموسم 2000 فخسرنا من مزارع دينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حازم إمام نجم الزمالك السابق، لاعبى القلعة البيضاء، من المبالغة في الاحتفال قبل مواجهة الانتاج الحربى فى لقاء حسم الدورى العام، حيث يحتاج الفريق الأبيض لثلاث نقاط فقط لحسم تتويجه بطلاً للمسابقة للمرة رقم 13 في تاريخ الزمالك.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر استاد مصر: مباريات حسم الدورى عشتها من قبل في موسم 2000 كنا نحتفل بالدورى قبل اللقاء وهزمنا من مزارع دينا 2/1، ثم هزمنا المحلة في المباراة التالية 1/0 وحصدنا البطولة.

أضاف: اللاعبون يضعون اللمسة الأخيرة في موسم طويل ويجب أن تكون مسك الختام، الزمالك لديه فرصة أن يحصد الدورى مرتاح قبل اللقاء الأخير.

واصل: الانتاج الحربى هبط رسمياً ولذلك اللقاء سيكون مفتوح، وكشرى رفع مستوى أداء الانتاج في المراحل الأخيرة بشكل كبير.

وعن هبوط وادى دجلة قال الثعلب الصغير: وادى دجلة فريق محترم ولكنه أهدر نقاط كثيرة ولكن لديهم أزمة في أخر 3 مواسم دائماً يعانون من الهبوط، وهو فريق محترم وسنفتقده.

من جانبه قال وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق: الثبات الانفعالى مهم للاعبى الزمالك، الاستعجال خطر جداً، ويجب أن يكون الفريق لديه خطة للتعامل في حالة استقبال هدف أو تعرض لطرد لاعب، والزمالك لديه خبرات كبيرة في ملعب وأغلب عناصرة لديه خبرة في الثبات الانفعالى.