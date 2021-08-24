شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف سر غياب محمد الشناوى عن مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إن غياب الحارس محمد الشناوي، كابتن الفريق، عن مباراة الجونة في الدوري الممتاز يأتي بسبب معاناة اللاعب من الإصابة بنزلة معوية.

أضاف أن الشناوي خضع لفحوصات طبية أثبتت عدم قدرته على خوض المباراة، وتم منحه بعض الأدوية اللازمة حتى يتخلص من آلام المعدة.

ويواجه الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، نظيره فريق الجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز. وخاض فريق الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة عصر أمس، الاثنين، قبل التوجه للغردقة لخوض مباراة الليلة بملعب الجونة.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.