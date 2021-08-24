شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يضمن البقاء فى الممتاز عقب التعادل سلبيا مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال البقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل عقب التعادل مع الاتحاد السكندرى سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

بهذه النتيجة وصل فريق البنك الاهلى للنقطة 34 ويحتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز بينما وصل رصيد الاتحاد السكندرى إلى 45 نقطة محتلا المركز السابع .

وألغت تقنية الفار هدف لفريق البنك الاهلى بسبب التسلل في الدقيقة 36 والذي أحرزه أحمد ياسين عقب أستقبال كرة عرضية من زميله محمد بسيونى .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن كالتالى : في حراسة المرمى .. محمد صبحى

في خط الدفاع .. داميون لوي، صبرى رحيل ، السيد سالم ، محمود شعبان

في خط الوسط .. أحمد نبيل " مانجا " ، فوزى الحناوى ، عمار حمدى ، عبد الغنى محمد

في الهجوم .. مروان عطية ، خالد قمر

بينما جاء تشكيل البنك الاهلى بقيادة خالد جلال يضم كل من في حراسة المرمى : محمود الزنفلى

خط الدفاع : عاصم صلاح، أمير مدحت، أسامة ابراهيم، أحمد ياسين

خط الوسط : محمد فتحى، محمد بسيونى، معروف يوسف، موسى ديوارا

خطا الهجوم : أحمد على، كريم بامبو