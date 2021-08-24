الرائد يطمح لتجاوز ضربة العميد بالحزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مستهل منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستقبل الرائد ضيفه الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، في مواجهة ستغلفها الإثارة والمنافسة وسط رغبة مشتركة في تحقيق العلامة الكاملة في ظل فارق النقطة الواحدة بينهما.

الرائد صاحب الأرض يخوض هذا النزال وهو في المرتبة العاشرة برصيد 3 نقاط، ويأمل في تجاوز آثار سقوطه في الجولة الماضية أمام الاتحاد بثلاثية نظيفة وتحقيق الفوز الثاني له على أرضه وبين جماهيره، لذا يتوقع أن يدفع مدربه الإسباني بابلو ماشين بتشكيلة متوازنة بحثا عن إيقاف مكامن الخطورة لدى خصمه وإظهار الأداء الفني الإيجابي.

في المقابل يخوض الحزم نزاله الأول خارج أرضه وهو في المرتبة الـ11 بنقطتين جاءتا أمام نظيريه التعاون (3/3) والأهلي (2/2)، ويأمل في إيقاف مسلسل النزيف النقطي وتسجيل انتصاره الأول في الدوري.

ومن المتوقع أن يرمي مدربه البرتغالي هيلدر كريستوفاو بأوراقه الرابحة بحثا عن السيطرة على مجريات اللقاء منذ البداية.

وتحمل مواجهة اليوم الرقم 11 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري. ففي اللقاءات الـ11 السابقة، تفوق الرائد في 5 مباريات مقابل 3 للحزم، وحضر التعادل الإيجابي والسلبي في مواجهتين.

آخر فوز حققه الرائد على أرضه في موسم 2020م بنتيجة 3/ 1، في حين جاء فوز الحزم الأخير في موسم 2019م بهدف وحيد كان على أرضه بالرس.