الرائد يتفق مع كوناتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق الرائد مع مهاجم ديجون الفرنسي موسى كوناتي (28 عاما) لتمثيله في الموسم الحالي بنظام الإعارة كسادس لاعب أجنبي بالفريق.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن اللاعب سيغادر فرنسا للانضمام لفريقه الجديد بالسعودية، بعد أن كان أحد خيارات نادي الهلال في 2018.

وسجل كوناتي حضوره خلال 47 مباراة في الموسمين الأخيرين لفريقه.

وسيغلق الرائد قائمته الأجنبية بحارس مرمى بعد تعثر التعاقد مع الحارس البرازيلي سانتوس.

من ناحية ثانية ينتظر أن يظهر اللاعب كريستيان إتسو في قائمة الرائد أمام الحزم ضمن الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد اجتيازه مرحلة الإعداد والتأهيل.

وستكون مباراة اليوم هي الأولى للاعب بعد حمله الجنسية الإنجليزية إلى جانب جنسيته الغانية.

وسجل إتسو حضورا لافتا في الملاعب الإنجليزية منذ 2013 وحتى 2020، مثل خلالها أندية تشيلسي وايفرتون وبورنموث ونيو كاسل يونايتد.