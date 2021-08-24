شكرا لقرائتكم خبر صراع اتحادي أهلاوي على أنسيلمو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر «مكة» أن نادي الاتحاد دخل منافسا قويا لجاره وغريمه التقليدي الأهلي للظفر بخدمات لاعب وسط فريق الوحدة الهابط إلى دوري الدرجة الأولى، البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، مبينة أن إدارة الاتحاد قدمت عرضا ماليا للوحدة واللاعب يفوق عرض الأهلي، في حين توصلت إدارة الاتحاد إلى اتفاق مع نظيرتها بالوحدة لكسب خدمات المهاجم الفرنسي من أصول مالية يوسف نياكاتي.

على صعيد المدرب الجديد، تترقب إدارة الاتحاد رد وكيل أعمال المدرب الروماني كوزمين كونترا بشأن العرض المقدم إليه من النادي لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي الذي تمت إقالته عقب خسارة الفريق نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح 3/ 4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4/4.

وأكدت مصادر «مكة» أن العرض الاتحادي جاء مطابقا للعرض السابق الذي قدمه للمدرب قبل نهاية الموسم الماضي والمقدر بمليون ونصف يورو لمدة موسمين.

كما أبانت مصادر من داخل البيت الاتحادي أن المفاوضات مع الروماني كونترا شهدت انقساما بين رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي بعد رفض الأخير التعاقد مع كوزمين لعدم قناعته بقرار إقالة المدرب السابق فابيو كاريلي، قبل أن يستجيب لمطالب العضو الداعم الذي تكفل بصفقة اللاعب البرازيلي إيغور كورنادو، ثم اشترط رحيل المدرب كاريلي مقابل إتمام صفقة أخرى تتمثل في التعاقد مع مهاجم أجنبي.

كما أن قرار إقالة كاريلي حظي أيضا بدعم وتأييد من المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي حامد البلوي.