بطولة إيطاليا: تساباكوستا يٌغادر تشلسي للعودة إلى أتالانتا

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باريس: غادر الظهير الأيمن الإيطالي دافيدي تساباكوستا نادي تشلسي الإنكليزي للعودة إلى أتالانتا الذي أطلق مسيرته الإحترافية، بحسب ما أعلن الناديان واللّاعب من دون تحديد مدّة العقد.

كتب تساباكوستا في صفحته على موقع "تويتر" مودّعاً فريق غرب لندن الذي استقدمه في 2017 مقابل 28 مليون يورو زائد مكافآت "وداعاً تشلسي، يا لها من تجربة لا تُنتسى! كأس إنكلترا ودوري أبطال أوروبا، وحمل هذه الألوان تولد لديك مشاعر خاصة. شكراً وأتمنّى التوفيق للجميع في المستقبل".

وأشار نادي الـ "بلوز" إلى أنّ عقد المدافع الدولي الإيطالي، البالغ 29 عاماً والذي ارتدى قميص منتخب "أتزوري" بين عامي 2016 و2018، إنتهى وأنّه سيعود إلى النادي الذي شهد بداياته الإحترافية.

وخاض تساباكوستا مباراته الأولى في الـ "سيري إ" مع أتالانتا موسم 2014-2015، وبعد عامين في تورينو (2015-2017) إنضمّ إلى تشلسي لمدّة أربعة أعوام، ولكنه لم يتمكّن من فرض نفسه أساسيًّا سوى في موسمه الأول 2017-2018 خاض خلاله 22 مباراة في الدوري الإنكليزي، قبل أن يجد نفسه على مقاعد البدلاء.

لاحقاً، تمّت إعارته توالياً إلى روما (2019-2010) ومن ثم جنوى (2020-2021)، كما غاب عن صفوف منتخب بلاده المتوّج مؤخراً بكأس أوروبا عقب الفوز على إنكلترا 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.