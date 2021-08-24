شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب لاعبى الأهلى التمسك بفرصة المنافسة على الدورى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات في مباراتهم الليلة أمام الجونة خلال المحاضرة الأخيرة التي سبقت المباراة، وضرورة التمسك بفرصة المنافسة على لقب الدوري حتى الرمق الأخير من عمر المسابقة، رغم اتساع الفارق مع الزمالك إلى 4 نقاط قبل مباراتين على نهاية المسابقة.

وحث موسيماني لاعبي الأهلي على ضرورة تقديم عروض قوية أمام الجونة الليلة واللعب بروح عالية من أجل حصد المباراة الثلاث وعدم الانشغال بنتائج الفريق المنافس، وضرورة تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة الجونة، وتضم كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.