شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم نتيجة الشوط الأول بين البنك الأهلى و الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهت أحداث الشوط الأول من لقاء الاتحاد السكندرى و الاتحاد السكندرى بالتعادل السلبى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وألغت تقنية الفار هدف لفريق البنك الأهلى بداعى التسلل في الدقيقة 36 والذى أحرازه أحمد ياسين عقب أستقبال كرة عرضية من زميلة محمد بسيونى .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد صبحى

خط الدفاع .. داميون لوي، صبرى رحيل ، السيد سالم ، محمود شعبان

خط الوسط .. أحمد نبيل " مانجا " ، فوزى الحناوى ، عمار حمدى ، عبد الغنى محمد

الهجوم .. مروان عطية ، خالد قمر

بينما جاء تشكيل البنك الاهلى بقيادة خالد جلال يضم كل من :

حراسة المرمى : محمود الزنفلى

خط الدفاع : عاصم صلاح، أمير مدحت، أسامة ابراهيم، أحمد ياسين

خط الوسط : محمد فتحى، محمد بسيونى، معروف يوسف، موسى ديوارا

خطا الهجوم : أحمد على، كريم بامبو

و يحتل الإتحاد السكندرى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفا.