شكرا لقرائتكم خبر عن بانون يجري عملية في الأسنان وتأكد جاهزيته لمباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المغربي بدر بانون مدافع الأهلي جراحة في الأسنان ، على أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه الأخيرة في مسابقة الدوري يوم الجمعة الماضي، بعدما تم استبعاده من قائمة مباراة الجونة المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء بسبب شكواه من آلام في الأسنان.

وغاب بدر بانون عن الأهلي لفترة بسبب الإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتعافى منها ويعود لقائمة الأهلي ولكنه لم يشارك قبل أن تتسبب الإصابة في الأسنان من استبعاده في استبعاده من مباراة الجونة.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة الجونة، وتضم كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.