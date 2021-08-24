شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي وحالة طرد فى مباراة دجلة وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة ضد سيراميكا بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء على ملعب "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 21 طرد كوامي بونسو لاعب سيراميكا نتيجة إعاقة محمد هلال لاعب وادي دجلة، ليحصل على الإنذار الثاني ويغادر ملعب المباراة، ويستكمل فريقه المباراة منقوص العدد.

واستفاد وادي دجلة من النقص العددي في صفوف سيراميكا واستحوذ على مجريات اللعب وحاول الوصول إلى مرمى عامر عامر ولكن تماسك دفاعات سيراميكا حرمتهم من تسجيل أهداف حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويستدرج وادى دجلة نظيره سيراميكا في الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها غزلان دجلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاسماعيلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سيراميكا من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.