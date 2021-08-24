البنك الأهلي يضمن البقاء بالدوري.. ودجلة يهبط رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ضمن نادي البنك الأهلي البقاء في منافسات دوري WE المصري خلال الموسم المقبل 2021-2022، بعد تعادله السلبي مع الاتحاد السكندري في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 34 في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري، ليبتعد عن المقعد الأخير المؤدي للهبوط من الدوري بفارق 5 نقاط، ليؤكد بقاءه في الدوري خلال الموسم المقبل.

وأدى تعادل البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري، إلى هبوط نادي وادي دجلة من منافسات دوري WE المصري، بعد احتلال الأخير المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة، بعد تعادله مع فريق سيراميكا كليوباترا.

وتعادل نادي وادي دجلة سلبيا مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أجريت في التوقيت ذاته مع مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري.

ولعب وادي دجلة أمام سيراميكا كليوباترا الذي أكمل اللقاء منذ الدقيقة 21 بعشرة لاعبين، بعد طرد كوامي بنسوا لحصوله على بطاقتين صفراوين.

وكان نادي وادي دجلة يحتاج للفوز في الجولتين الأخيرتين من الدوري مع تعثر فريق البنك الأهلي، ليضمن بقاءه في الدوري، وهو ما لم يحدث.

وتأكد بذلك الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى في مصر الموسم المقبل، وهم: وادي دجلة، الانتاج الحربي وأسوان.