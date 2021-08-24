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مصدر بالزمالك: حالة إعياء قد تدفع الجزيري لعدم المشاركة أمام الإنتاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر في نادي الزمالك، أن سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق شعر بحالة إعياء شديد خلال الساعات الماضية، والتي قد تؤدي لغيابه عن مواجهة الإنتاج الحربي.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الجزيري تواجد مع لاعبي الزمالك قد دقائق قليلة من اللقاء، قبيل تحرك حافلة الفريق إلى ملعب اللقاء.

وقال المصدر: "الجزيري يعاني من حالة إعياء شديد وقد لا يشارك في لقاء الإنتاج الحربي، وباتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يدرس الدفع بمروان حمدي بدلًا منه".

وسيلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة 33 وقبل الأخيرة من .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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