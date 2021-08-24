مصدر لمصراوي: الشناوي قد لا يشارك أمام الجونة بسبب آلام المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق اشتكى من آلام في المعدة على مدار الـ48 ساعة الماضية.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن آلام الشناوي ما زالت مستمرة قبيل مباراة فريقه أمام الجونة اليوم تقام اليوم، الثلاثاء.

وقال المصدر: "الشناوي اشتكى من آلام شديدة في المعدة بالأمس ولم يشارك في مران الفريق، وما زال يعاني منها حتى الآن".

وأضاف: "الآلام تهدد مشاركة الشناوي أمام الجونة نظرًا لشدتها، وبالتالي قد لا يتواجد في التشكيل الأساسي اليوم ومن الوارد أن يظل بديلًا".

الجدير الذكر أن الأهلي سيلتقي مع الجونة في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة 33 من دوري We المصري.