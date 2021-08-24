مصدر لمصراوي: حمدي فتحي جاهز لمباراة أسوان.. واستبعاد متولي لأسباب فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر في الأهلي، أن اللاعب حمدي فتحي يمكنه المشاركة مع الفريق في المباراة الأخيرة بالدوري أمام أسوان.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن حمدي فتحي يستطيع المشاركة امام أسوان يوم الجمعة المقبل، لافتًا أن إجهاد العضلة الخلفية الذي كان يعاني منه اللاعب بدأ يزول تماما .

وأضاف، أن اللاعب وليد سليمان جاهز من الناحية الطبية للمباريات المقبلة للفريق، واستبعاده وجهة نظر فنية فهو حتي الآن غير جاهز بدنيا.

وأوضح، أن استبعاد محمود متولي من المباريات وجهة نظر فنية، مؤكدًا أن اللاعب لا يشكو حاليا من أي إصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 33 بدوري WEالمصري.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يتواجد الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.