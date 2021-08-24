مشاهدة مباراة وفاق سطيف ووداد تلمسان في بث مباشر بـ الدوري الجزائري رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة وفاق سطيف ووداد تلمسان في الدوري الجزائري على رابط كورة لايف، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من المسابقة، ضمن أحدى مباريات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021.

يخوض وفاق سطيف لقائه الأخير في البطولة الجزائرية المحترفة لموسم 2019-2021، عندما يحل ضيفاً على نظيره وداد تلمسان بملعب العقيد لطفي.

تنطلق صافرة بداية مباراة وفاق سطيف ووداد تلمسان في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة وفاق سطيف ووداد تلمسان في الدوري الجزائري على القناة الرياضية الجزائرية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يدخل وفاق سطيف اللقاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 71 نقطة، والذي حسمه شباب بلوزداد في الصدارة برصيد 76 نقطة، وسيسعي نسور الهضاب اليوم لأقتناص الثلاث نقاط من مضيفه لضمان إنهاء المسابقة في مركز الوصافة وخطف بطاقة التأهل الى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

جمع وفاق سطيف 71 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري الجزائري بعد ان خاض 37 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وتعرض لـ7 هزائم، وسجل لاعبوه 69 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدف.

على الجانب الآخر يُعاني وداد تلمسان هذا الموسم حيث يُصارع الفريق للبقاء في البطولة الجزائرية المحترفة، وسيسعي بكل قوة الى تحقيق الفوز اليوم أمام ضيفه وفاق سطيف إذا ما أرد الفريق البقاء.

ويقبع وداد تلسمان في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة متفوقاً بفارق الاهداف عن أولى مراكز الهبوط والذي يتواجد فيه فريق جمعية أولمبي الشلف.

وفاق سطيف 0-0 وداد تلمسان

الدوري الجزائري – الجولة 38 والأخيرة

ملعب العقيد لطفي

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