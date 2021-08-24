متى موعد مباراة الاهلي والرجاء في كأس السوبر الافريقي 2021 والقنوات الناقلة؟

تعرف على موعد مباراة الاهلي والرجاء في كأس السوبر الافريقي 2021، المقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل على ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد مباراة الاهلي والرجاء في كأس سوبر افريقيا ليكون يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر 2021 على أن تنقله قنوات بي إن سبورتس القطرية بشكل حصري، وبتعليق محايد (جزائري أو تونسي).

وستكون هذه المرة الثالثة التي يلعب فيها النادي الاهلي المصري على الأراضي القطرية خلال عام 2021، حيث خاض هناك منافسات كأس العالم للأندية المؤجلة من ديسمبر 2020 إلى فبراير 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا وتمكن من حصد الميدالية البرونزية على حساب بطل ليبرتادوريس بالميراس البرازيلي.

كما واجه الاهلي نظيره المغربي «نهضة بركان» في الدوحة على شرف مباراة كأس السوبر الافريقي 2020، التي أقيمت يوم 28 من شهر مارس الماضي، وانتهت لصالحه بهدفين دون رد بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الاهلي والرجاء

أكد الكاف استضافة ملعب جاسم بن حمد في نادي السد القطري لمباراة كأس السوبر الأفريقي يوم 24 سبتمبر 2021، في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وهي النسخة الرابعة على التوالي لكأس السوبر التي تستضيفها بلد مونديال 2022، بعدما نجحت في استضافت نسخ البطولة 2018 و2019 و2020.

وكان الرجاء قد هزم الترجي التونسي في أول نسخة من نسخ كأس السوبر الأفريقي على الأراضي القطرية مطلع عام 2019، علمًا بأنه تُوج آنذاك بلقب كأس الكونفدرالية على حساب فيتا كلوب.

ويأمل عشاق الرجاء في تكرار نفس السيناريو وهزيمة بطل دوري ابطال افريقيا «الاهلي المصري» هذا العام، وخطف لقب كأس السوبر الأفريقي الذي لم يخسره الاهلي سوى في مناسبتين أمام الزمالك ووفاق سطيف الجزائري.

جدير بالذكر فوز الرجاء المغربي في نهائي الكونفدرالية 2021 على شبيبة القبائل الجزائري، وفوز الأهلي المصري على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري الأبطال.