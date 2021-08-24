مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي في بث مباشر بـ الدوري المصري رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري على رابط كورة لايف، في إطار منافسات الجولة الـ 33 (قبل الأخيرة)، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021.

يستضيف ملعب الدفاع الجوي “ستاد 30 يونيو”، مباراة حاسمة ومرتقبة بين نادي الزمالك والانتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والانتاج الحربي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورتس المفتوحة 1 على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11861 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي “بلال علام”.

ويدخل رجال المدرب باتريس كارتيرون مباراة الانتاج الحربي وعينهم على تحقيق الثلاث نقاط من أجل استعادة لقب الدوري المصري، الغائب عن خزائن الفريق منذ 5 سنوات، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وفاز الزمالك بصعوبة على سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية، حيث كان متأخرًا في النتيجة بهدفٍ دون رد، قبل أن يسجل هدفين متتاليين ويحسم الثلاث نقاط لصالحه في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب السويس الجديد.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب ترتيب الدوري المصري بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه “الاهلي”، وجمع الفارس الأبيض 76 نقطة، من 32 مباراة، فاز 23 مرة، وتعادل في 7 مباريات، وتعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 58 هدفًا، واهتزت شباكه 20 مرة.

على الجهة المقابلة، تأكد هبوط نادي الانتاج الحربي إلى دوري الدرجة الأولى بشكلٍ رسمي، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدفٍ لمثله.

وعلى الرغم من ذلك، سيسعى ابناء المدرب أحمد كشري ترك بصمة لا تنسى بتحقيق الفوز على الزمالك أو على الأقل الخروج بالتعادل، لتأجيل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة حال فاز الاهلي على الجونة.

ولن يتواجد المدرب أحمد كشرى على دكة البدلاء، بعد تعرضه للإيقاف 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب اعتراضه على حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى “أحمد العدوى”.

ويقبع الانتاج الحربي في المركز قبل الأخير -17- بجدول ترتيب الدوري المصري، وفي جعبته 27 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 5 مناسبات، وتعادل في 12، وتلقى 15 هزيمة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا، ودخل مرماه 58.