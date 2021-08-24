صفقات الرجاء | حركاس الصفقة الرابعة في الميركاتو الصيفي 2021 والأولى بمكافأة البطولة العربية!

رفع قلب الدفاع المغربي جمال حركاس عدد صفقات الرجاء منذ بداية الميركاتو الصيفي 2021 إلى أربع صفقات، والأولى بعد تحصل إدارة النسور على مكافأة التتويج بلقب البطولة العربية للأندية هذا الأسبوع.

وانتصر الرجاء بصعوبة على اتحاد جدة السعودي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 في نهائي النسخة المسماه بـ كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، ليتلقى مكافأة قدرها 6 ملايين دولار من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم.

لكن العديد من المشاكل الدفاعية برزت بقوة أمام هجوم اتحاد جدة، إذ اهتزت شباك الفريق الأخضر 4 مرات، الأمر الذي دفع إدارة النادي نحو التعجيل باتمام صفقة جديدة في منطقة قلب الدفاع، خاصةً أن ما حدث لم يكن وليد الصدفة بل سيناريو مكرر لما حدث في مباراة روما الودية التي مُني فيها الرجاء بـ 5 أهداف مع الرأفة!.

ووقع جمال حركاس على عقد مدته 3 سنوات قادمة بعدما قضى 6 مواسم متتالية بين صفوف مولودية وجدة.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، سددت إدارة الرجاء مبلغ 2 مليون درهم، ما يعادل 210 ألف دولار أمريكي لشراء جمال حركاس من مولودية وجدة، ليتغلب على عدة عروض جادة تلقاها اللاعب منذ بداية الميركاتو الصيفي 2021.

وشارك صاحب الـ 25 عامًا (موليد 24 نوفمبر 1995) في 68 مباراة بمنافسات الدوري المغربي في الفترة من 2018 إلى 2021، دون تسجيل أي هدف.

وطُرد جمال حركاس خلال مسيرته الطولية مع مولودية وجدة في مناسبتين فقط إثر بطاقتين صفراوين، الأولى أمام المغرب التطواني بموسم 2020/2019، والثانية أمام الرجاء في موسم 2021/2020.

صفقات الرجاء في الميركاتو الصيفي 2021

سامي هين – وسط قادم من ساليتاس البوركينابي (عقد مدته 3 سنوات) محمد الناهيري – مدافع قادم من العين السعودي (عقد مدته 3 سنوات) مصطفى كوياتي – مهاجم قادم من مازيمبي الكونجولي (عقد مدته 3 سنوات) جمال حركاس – مدافع قادم من مولوديةو وجدة المغربي (عقد مدته 3 سنوات)

صفقات تجديد العقود