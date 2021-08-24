مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في بث مباشر الدوري المصري رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري على رابط كورة لايف، في إطار منافسات الجولة الـ 33 (قبل الأخيرة)، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021.

يرحل الاهلي الى مدينة الغردقة لخوض لقائه قبل الأخير في الدوري المصري الممتاز أمام فريق الجونة على ملعب خالد بشارة، وعينه على تحقيق الفوز على أمل تعثر المتصدر الزمالك بالتعادل أو الخسارة أمام الانتاج الحربي بنفس التوقيت.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والجونة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11861 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي “أيمن الكاشف”، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر كتابي لأحداث اللقاء.

ويحتل الاهلي مركز وصافة الدوري المصري برصيد 72 نقطة، خلف المتصدر الزمالك بفارق 4 نقاط، في المقابل يتواجد الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

كان الاهلي قد فاز في الجولة الماضية على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، بينما تعرض الجونة للهزيمة الثالثة له على التوالي في الدوري المصري بالجولة الماضية أمام سموحة بنتيجة 1-3.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل للاهلي طاهر محمد طاهر، وتعادل للجونة محمد نجيب في الدقيقة 86.