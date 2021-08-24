بطولة إسبانيا: فالفيردي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027

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مدريد : مدد لاعب الوسط الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي عقده مع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم حتى 2027، بحسب ما أعلن النادي الملكي على موقعه الرسمي الثلاثاء.

وكتب نادي العاصمة "توصل ريال مدريد وفيدي فالفيردي إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب الذي سيبقى مرتبطاً بالنادي في المواسم الستة المقبلة، حتّى 30 حزيران/يونيو 2027".

وانضم فالفيردي المكنّى "إل باخاريتو" (الطائر الصغير) والذي نشأ في بينارول منذ وصوله إليه في سن الـ13 عاماً، إلى ريال في عام 2016، الذي أعاره إلى ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 2017 2018، قبل أن يعيده إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" مع الفريق الأوّل في الموسم التالي.

وأحرز فالفيردي، البالغ 23 عاماً، مع النادي الملكي لقب مسابقة كأس العالم للأندية والدوري المحلي والكأس السوبر الإسبانية.

وخاض اللاعب الدولي مؤخراً مع منتخب بلاده مسابقة كوبا أميركا، حيث خرج من الدور ربع النهائي بخسارته بركلات الترجيح 2 4 أمام كولومبيا بعد التعادل سلباً.