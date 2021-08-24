شكرا لقرائتكم خبر عن %62 يتوقعون حسم الدوري رسميا للزمالك الليلة عبر قناة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت قناة الخليج 365 video7، على يوتيوب استطلاع رأي، شارك فيها أكثر من 22 ألف مصوت حتي الآن، حول سؤال "هل تتوقع حسم الزمالك للدوري المصري بشكل رسمي اليوم؟".



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وجاءت نسب التصويت كالتالي، 62% من المصوتين توقعوا فوز الزمالك في مباراة الإنتاج الحربي، وحسم الدوري بشكل رسمي، فيما توقع 38% من الجماهير المشاركة في التصويت، بعدم حسم الزمالك للدوري الليلة.

ويترقب متابعو الدورى المصري دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الإنتاج الحربى باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتاج الفارس الابيض إلى الفوز على الإنتاج الحربى الليلة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة بينما في حالة التعادل أو الخسارة يؤجل الحسم للجولة الأخيرة التي يلاقى فيها الفارس الأبيض البنك الاهلى الجمعة القادمة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعدما خاض 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58.

بينما تمثل مباراة الليلة الظهور الأول للإنتاج الحربى عقب وداع بطولة الدوري والهبوط للقسم الثانى بالجولة السابقة، وطالب أحمد كشرى المدير الفني للفريق لاعبيه بخوض مباراة الليلة بمبدأ اللعب النظيف بحثاً عن الفوز رغم أن المباراة ليست مؤثرة لفريقه بعد تأكد هبوطه للقسم الثانى بعد التعادل الذى حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

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