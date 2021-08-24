شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. الأهلى أول ناد يفوز بلقب الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق الموسم الأول من الدوري المصري يوم 22 أكتوبر 1948، وتكوّن من 11 فريقًا في مجموعة واحدة ومنذ هذا الوقت، تغير نظام المسابقة أكثر من مرة، ولم تكتمل منافسات البطولة 6 مرات، وجميع المواسم كانت بنظام المجموعة الواحدة باستثناء 6 مواسم اقيمت خلالها البطولة بنظام المجموعتين.

وشارك في النسخة الأولى 11 ناديًا ممثلين في الأهلي ونادى فاروق "المسمى القديم للزمالك" والترسانة والمصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري والأوليمبي والترام واليونان والسكة الحديد وبور فؤاد.

محمد أمين لاعب نادي فاروق، هو صاحب أول هدف في تاريخ الدوري المصري، وأحرزه في الدقيقة الأولى، أما زميله في الفريق نفسه سعد رستم فكان صاحب أول "هاتريك" بإحرازه ثلاثية في مباراة المصري في الموسم نفسه.

وتوج الأهلي بلقب الدوري في نسخته الاولى برصيد 29 نقطة، وحل الترسانة وصيفا برصيد 25 نقطة، بعد اقامة مباراة فاصلة لتحديد صاحب المركز الثاني بين الترسانة والإسماعيلي، وفاز الترسانة الملقب بـ "الشواكيش" 3-2 ليفوز الترسانة بالمركز الثاني والاسماعيلي بالمركز الثالث، وحل نادي فاروق في المركز الرابع الذي حسم عن طريق القرعة بين المصري وفاروق بعد تساويهما في النقاط برصيد 23 نقطة لكل منهما.

وتوج السيد الضظوى مهاجم المصري بلقب هداف الدوري برصيد 15 هدفًا، بفارق هدفين عن محمد دياب العطار "الديبة" نجم الاتحاد السكندري.