شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى لمواجهة البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى التشكيل الاساسى الذى يخوض لقاء اليوم أمام البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز بإستاد الإسكندرية .

وجاء التشكيل يضم كل من في حراسة المرمى .. محمد صبحى

في خط الدفاع .. لودومان أونند ، صبرى رحيل ، السيد سالم ، محمود شعبان

في خط الوسط .. أحمد نبيل " مانجا " ، فوزى الحناوى ، عمار حمدى ، عبد الغنى محمد

في الهجوم .. مروان عطية ، خالد قمر

و يحتل الإتحاد السكندرى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفا.