شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يكشف انتهاء عقده مع طلائع الجيش بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام جمال، مدافع الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، عن نهاية عقده مع الطلائع بنهاية الموسم الحالي، قائلا في تصريحات خاصة لليوم السابع:"بنهاية الموسم الحالي ينتهي تعاقدي مع طلائع الجيش وكنت سعيد للغاية بما قدمته مع الفريق الذي أتشرف إنني حملت شارة قيادته ويعد بيتي وأشكر كل المسئولين بالنادي والجهاز الفني وزملائي من اللاعبين على مساعدتي دائما للظهور بمستوى جيد".

وعن وجهته المقبلة قال إسلام جمال إنه يمتلك عدة عروض من أندية الدوري، إلا إنه لم يحدد خطوته المقبلة حتى الآن حيث كان كل هدفه في الفترة الماضية التركيز مع فريقه في مباريات الدوري لإنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة على أن يقوم خلال الفترة المقبلة بدراسة العروض المقدمة إليه لتحديد وجهته المقبلة.

من ناحية أخرى يواجه فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على سيراميكا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الانتاج الحربى مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على الإنتاج الحربى الليلة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة بينما في حالة التعادل أو الخسارة يؤجل الحسم للجولة الأخيرة التي يلاقى فيها الفارس الأبيض البنك الاهلى الجمعة القادمة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.